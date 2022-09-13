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Факты / Україна

Российские подразделения бежали из окрестностей Харькова в Россию — Пентагон

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, российские войска оставили свои позиции вблизи Харькова на северо-востоке. Большинство подразделений врага отошли на территорию РФ.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам чиновника из Пентагона, то, что россияне побросали свою технику, свидетельствует о дезорганизованном командовании и управлении России.

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В Пентагоне также считают, что ВСУ вероятно взяли под контроль Купянск и Изюм, а также ряд небольших сел.

— Российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, и Бахмут продолжает оставаться в центре внимания, где российские силы пытаются закрепиться, — сказал представитель минобороны США.

В этих районах по-прежнему наблюдается интенсивное использование артиллерии и авиаударов.

Что касается Херсонской области, то, по словам чиновника, там Вооруженные силы Украины ведут тщательно выверенные операции, что помогает им умеренно, но продвигаться.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло гораздо лучше, чем ожидалось. Но остается риск того, что российские войска попытаются снова захватить утраченные позиции.

Источник: CNN
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