Сентябрь, 13 в 6:27

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, российские войска оставили свои позиции вблизи Харькова на северо-востоке. Большинство подразделений врага отошли на территорию РФ.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам чиновника из Пентагона, то, что россияне побросали свою технику, свидетельствует о дезорганизованном командовании и управлении России.

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В Пентагоне также считают, что ВСУ вероятно взяли под контроль Купянск и Изюм, а также ряд небольших сел.

— Российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, и Бахмут продолжает оставаться в центре внимания, где российские силы пытаются закрепиться, — сказал представитель минобороны США.

В этих районах по-прежнему наблюдается интенсивное использование артиллерии и авиаударов.

Что касается Херсонской области, то, по словам чиновника, там Вооруженные силы Украины ведут тщательно выверенные операции, что помогает им умеренно, но продвигаться.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло гораздо лучше, чем ожидалось. Но остается риск того, что российские войска попытаются снова захватить утраченные позиции.