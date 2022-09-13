Вересень, 13 в 6:27

За словами високопоставленого представника Пентагону, російські війська залишили свої позиції поблизу Харкова на північному сході. Більшість підрозділів ворога відійшли на територію РФ.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами чиновника з Пентагону, те, що росіяни покидали свою техніку, свідчить про дезорганізоване командування та управління Росії.

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У Пентагоні також вважають, що ЗСУ взяли під контроль Куп’янськ та Ізюм, а також низку невеликих сіл.

– Російські сили продовжують концентрувати свої зусилля від Сіверська до Бахмута, і Бахмут продовжує залишатися у центрі уваги, де російські сили намагаються закріпитися, – сказав представник міноборони США.

У цих районах, як і раніше, спостерігається інтенсивне використання артилерії та авіаударів.

Щодо Херсонської області, то, за словами чиновника, там Збройні сили України ведуть ретельно вивірені операції, що допомагає їм помірно, але просуватися.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Але залишається ризик того, що російські війська спробують знову захопити втрачені позиції.