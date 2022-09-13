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Факты / Україна

В Украине арестовано имущество предприятий Беларуси и РФ на 300 млн грн

Валентина Летяк, редактор ленты
В Україні заарештовано майно підприємств Білорусі та РФ
Фото: Офис генпрокурора

Вертолет, части винтов для него, а также авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество российских и белорусских предприятий общей стоимостью почти 300 млн грн арестованы по ходатайству Офиса генпрокурора.

Это имущество было завезено еще до начала полномасштабного вторжения РФ на несколько украинских предприятий для ремонта по заказу Минобороны Беларуси, белорусских и российских предприятий.

По данным следствия, предприятия, которым принадлежит арестованное имущество, проводят комплекс внешнеполитических и экономических действий в сфере разработки, производства и снабжения для нужд армии страны-агрессора военной и другой техники, то есть способствуют агрессии РФ против Украины.

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В Україні заарештовано майно підприємств Білорусі та РФ

Фото: ОГУ

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Источник: Офис генпрокурора
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