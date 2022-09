Вооруженные силы Украины разбили 1 гвардейскую танковую армию России, которая считалась одной из самых престижных.

Она была предназначена для обороны Москвы и проведения контрударов в случае войны с НАТО. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 September 2022

