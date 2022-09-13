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Факты / Україна

ВСУ разбили силы РФ, предназначенные для обороны Москвы в случае войны с НАТО — разведка Британии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ разбили силы РФ, предназначенные для обороны Москвы в случае войны с НАТО — разведка Британии
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины разбили 1 гвардейскую танковую армию России, которая считалась одной из самых престижных.

Она была предназначена для обороны Москвы и проведения контрударов в случае войны с НАТО. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

— Поскольку 1 гвардейская танковая армия и другие формирования Западного военного округа сильно пострадали, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал, – говорят в ведомстве.

Также в британской разведке объяснили, что 1 гвардейская танковая армия, которая подчиняется Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе полномасштабного вторжения.

Она не была полностью возобновлена ​​до начала украинского контрнаступления в Харьковской области. Поэтому части 1 танковой армии были выведены в течение последней недели из региона.

К слову, ранее СМИ также сообщили, что ВСУ взяли в плен высокопоставленных российских офицеров во время контрнаступления в Харьковской области.

Кроме того, россияне, убегая от украинских военных, оставили много своей техники и боеприпасов.

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