На Харьковщине ВСУ взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ — СМИ

Сентябрь, 13 в 7:35

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на Харьковщине взяли в плен высокопоставленных российских офицеров.

Об этом сообщает немецкое издание Welt. Также СМИ пишет, что россияне во время контрнаступления украинских военных бросают свою технику.

– Российские силы часто бросали все, сотни танков и грузовиков, а также тонны боеприпасов попадали в руки украинцев. По крайней мере, так показывают видео украинской армии. Кроме того, тысячи солдат попали в плен. Среди них высокопоставленные офицеры, что подтверждают в Киеве, — отмечает издание.

Кроме того, в СМИ предположили, почему контрнаступление ВСУ оказалось быстрым и успешным. Так, одной из причин называют то, что в некоторых российских подразделениях не хватало личного состава.

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Напомним, 12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины деоккупировали уже около 6 тыс. кв. км территорий, которые ранее временно находились под контролем российской армии.

Профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филлипс Пэйсон О’Брайен молниеносное и удачное контрнаступление ВСУ на Харьковщине назвал одним из самых больших успехов военной стратегии с 1945 года.