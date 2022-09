Збройні сили України розбили 1 гвардійську танкову армію Росії, яка вважалася однією з найпрестижніших.

Вона була призначена для оборони Москви і проведення контрударів у разі війни з НАТО. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 September 2022

Зараз дивляться

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BYZhjLmtmf

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/r0Cf3z3wab

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 13, 2022