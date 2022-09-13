Вересень, 13 в 10:03

Збройні сили України розбили 1 гвардійську танкову армію Росії, яка вважалася однією з найпрестижніших.

Вона була призначена для оборони Москви і проведення контрударів у разі війни з НАТО. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

– Оскільки 1 гвардійська танкова армія та інші формування Західного військового округу сильно занепали, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал, – говорять у відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 September 2022 Зараз дивляться Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BYZhjLmtmf ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/r0Cf3z3wab — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 13, 2022

Також у британській розвідці пояснили, що 1 гвардійська танкова армія, яка підпорядковується Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі повномасштабного вторгнення.

Вона не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу у Харківській області. Тому частини 1 танкової армії були виведені протягом останнього тижня з регіону.

До слова, раніше ЗМІ також повідомили, що ЗСУ взяли в полон високопоставлених російських офіцерів під час контрнаступу на Харківщині.

Крім того, росіяни, тікаючи від український військових, залишили багато своєї техніки і боєприпасів.