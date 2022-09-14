Около 6% территории Харьковщины остаются временно оккупированными

Сентябрь, 14 в 20:49

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харьковской области полностью освобождены от российских захватчиков 16 общин, только 6% территории области остаются временно оккупированными россиянами.

Об этом глава Харьковской ОВА сказал во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

– В регионе полностью деоккупировано 16 общин, частично деоккупировано семь общин. Под оккупацией остается около 6% территории области, в то время как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% Харьковщины, – сказал Синегубов.

По его словам, в области проводят работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, в частности в освобожденных населенных пунктах. Возобновляются линии электроснабжения, мобильная связь и работа медицинских учреждений.

Сейчас смотрят

Президент отметил, что скорейшее возобновление электроснабжения освобожденных территорий крайне важно.

– Деоккупация продолжается, поэтому нужно подготовить понятный план действий, чтобы это было в других районах, которые будут освобождать, – сказал Зеленский.

А министр энергетики Герман Галущенко, принимавший участие в совещании в режиме видеоконференции, добавил, что работа ремонтных бригад в значительной степени зависит от темпов разминирования территорий.

С учетом этого факта президент призвал обеспечить работу большего количества бригад энергетиков и работников ГСЧС для ускорения процесса восстановления.

Особое внимание на совещании сосредоточили на вопросе функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области.

Президент Зеленский заявил, что в условиях войны необходимо разработать план мероприятий по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения.

Также в рамках поездки Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановления одного из жилых домов в Харькове, получившего повреждения из-за российских обстрелов. В ОП уточняют, что там идет ремонт перекрытий, кровли и балконов, а также – установка окон.