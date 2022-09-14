Близько 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими

Вересень, 14 в 20:49

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов стверджує, що у Харківській області повністю звільнено від російських загарбників 16 громад, лише 6% території області залишаються тимчасово окупованими росіянами.

Про це глава Харківської ОВА сказав під час наради під головуванням президента Володимира Зеленського, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

– У регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини, – сказав Синегубов.

За його словами, в області проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. Відновлюються лінії електропостачання, мобільний зв’язок та робота медичних закладів.

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Президент зазначив, що якнайшвидше відновлення електропостачання звільнених територій є вкрай важливим.

– Деокупація продовжується, тому потрібно підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть, – сказав Зеленський.

А міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді у режимі відеоконференції, додав, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.

З огляду на цей факт президент закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників ДСНС для прискорення процесу відновлення.

Особливу увагу на нараді зосередили на питанні функціонування ТЕЦ та ТЕС у Харківській області.

Президент Зеленський заявив, що в умовах війни необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Також у межах поїздки Володимир Зеленський ознайомився з ходом відновлення одного з житлових будинків у Харкові, який отримав пошкодження через російські обстріли. У ОП уточнюють, що там триває ремонт перекриттів, покрівлі та балконів, а також – встановлення вікон.