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Факты / Україна

В Харьковской области задержали мужчину, который помогал оккупантам обворовывать дома

Валентина Чорна, редактор ленты
житель Харківщини допомагав окупантам обкрадати будинки

В деоккупированном селе в Харьковской области СБУ задержала коллаборанта, который вместе с российскими военными обворовывал дома односельчан.

61-летний житель села Новый Бурлук Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.

По данным СБУ, злоумышленник предоставлял вражеским солдатам продукты, снабжал их жильем, наводил на дома состоятельных односельчан с целью изъятия у них бытовой техники и автомобилей, а также помогал оккупантам проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.

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Установлено, что ранее мужчина уже был осужден за воровство с проникновением в жилье. Сотрудники СБУ задержали его во время оперативной отработки деоккупированных территорий.

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Источник: СБУ
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