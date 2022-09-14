В Харьковской области задержали мужчину, который помогал оккупантам обворовывать дома

Сентябрь, 14 в 13:41

В деоккупированном селе в Харьковской области СБУ задержала коллаборанта, который вместе с российскими военными обворовывал дома односельчан.

61-летний житель села Новый Бурлук Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.

По данным СБУ, злоумышленник предоставлял вражеским солдатам продукты, снабжал их жильем, наводил на дома состоятельных односельчан с целью изъятия у них бытовой техники и автомобилей, а также помогал оккупантам проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.

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Установлено, что ранее мужчина уже был осужден за воровство с проникновением в жилье. Сотрудники СБУ задержали его во время оперативной отработки деоккупированных территорий.

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Харьковская областная прокуратура