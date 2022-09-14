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Факти / Україна

На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав окупантам обкрадати будинки

Валентина Чорна, редакторка стрічки
житель Харківщини допомагав окупантам обкрадати будинки

У деокупованому селі на Харківщині СБУ затримала колаборанта, який разом з російськими військовими обкрадав будинки односельців.

61-річний мешканець села Новий Бурлук Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.

За даними СБУ, зловмисник надавав ворожим солдатам продукти, забезпечував їх житлом, наводив на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів, а також допомагав окупантам проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

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Встановлено, що раніше чоловік вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. Співробітники СБУ затримали його під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.

Колаборанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: СБУ
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