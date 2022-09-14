На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав окупантам обкрадати будинки
У деокупованому селі на Харківщині СБУ затримала колаборанта, який разом з російськими військовими обкрадав будинки односельців.
61-річний мешканець села Новий Бурлук Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.
За даними СБУ, зловмисник надавав ворожим солдатам продукти, забезпечував їх житлом, наводив на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів, а також допомагав окупантам проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.
Встановлено, що раніше чоловік вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. Співробітники СБУ затримали його під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.
Колаборанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.