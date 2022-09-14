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Факты / Україна

Первый подтвержденный факт. В освобожденной Балаклее оккупанты замучили человека до смерти

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Первый подтвержденный факт. В освобожденной Балаклее оккупанты замучили человека до смерти
Фото: МВД

В админзданиях Балаклейского отделения полиции военные так называемой “ЛНР” и чеченской республики, а также представители ОМОНа города Тольятти и ФСБ РФ содержали там от 8 до 15 человек.

— В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, ведущие к скрытым видеокамерам в помещениях, где держали заложников. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током. В настоящее время мы имеем один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Нам известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, следовательно, будем проводить эксгумацию для дальнейших процессуальных действий, — отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.

Первый подтвержденный факт. В освобожденной Балаклее оккупанты замучили человека до смерти / 4 фотографии
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Источник: МВД
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