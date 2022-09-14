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Факти / Україна

Перший підтверджений факт. У звільненній Балаклії окупанти закатували людину до смерті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Перший підтверджений факт. У звільненній Балаклії окупанти закатували людину до смерті
Фото: МВС

В адмінбудівлі Балаклійського відділку поліції військові так званої “ЛНР” та чеченської республіки, а також представники ОМОНу міста Тольятті та ФСЬ РФ утримували там від 8 до 15 осіб.

– У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на полу, а на допитах їх катували електричним струмом. На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій, – зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області.

Точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.

Перший підтверджений факт. У звільненній Балаклії окупанти закатували людину до смерті / 4 фотографии
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Джерело: МВС
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