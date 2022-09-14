Сентябрь, 14 в 8:00

После часа ночи 14 сентября российские войска массированно обстреляли Николаев.

Обновлено в 08:00. Руководитель областной военной администрации Виталий Ким в эфире общенационального марафона сообщил о семи прилетах в разных районах города.

Есть попадание рядом с девяти- и пятиэтажкой.

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Одна из ракет попала на школьный двор. Там частично поврежден один из учебных корпусов, выбиты окна.

Также обстрел спровоцировал пожар, который уже локализовали представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Людей, которым угрожала опасность, эвакуировали.

В настоящее время ведется расчистка завалов и поисковые работы. Коммунальщики освобождают проезд для общественного транспорта.

Известно о двух погибших, троих раненых. Еще одного человека ищут.

Напомним, что громкие звуки были слышны почти одновременно с сиренами.

Об опасности с воздуха людям сообщили в 01:12.

Разрешили покинуть укрытия местным жителям спустя сорок минут.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич