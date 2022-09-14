Вересень, 14 в 10:10

Уночі 14 вересня російські війська масовано обстріляли Миколаїв.

РФ обстріляла Миколаїв ракетами типу С-300. Кількість постраждалих зросла / 25 фотографий

Оновлено о 10:10. Обласний центр окупанти атакували, за попередніми даними, ракетами типу С-300 орієнтовно о 01:10.

Відомо про пошкодження навчального закладу, об’єктів інфраструктури та житлових будинків.

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Зокрема, було влучання поблизу дев’яти- та п’ятиповерхівок.

На території підприємства після влучання ворожого снаряду вогнем охопило виробничу будівлю та автівку.

За уточненими даними, двоє людей загинули, троє дістали поранень. Ще трьом громадянам надали допомогу амбулаторно.

Оновлено о 08:00. В ефірі загальнонаціонального марафону керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про сім прильотів у різних районах міста.

Очільник області зазначив, що через обстріл постраждали багатоповерхівки, школа (там частково пошкоджено один із навчальних корпусів та вибиті вікна).

Віталій Кім уточнив, що надзвичайники на той час локалізували пожежу, яку спровокував обстріл, евакуювали людей, яким загрожувала небезпека, та почали аварійно-рятувальні роботи.

Зокрема, рятувальники шукали під завалами зниклу людину.

На той час було відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Комунальників залучили до звільнення проїзду для громадського транспорту.

Нагадаємо, що гучні звуки в Миколаєві пролунали майже одночасно із сиренами.

Про небезпеку з повітря людям повідомили о 01:12.

Дозволили залишити укриття місцевим жителям за сорок хвилин.

Із 05:30 до 05:45 14 вересня зафіксовано обстріли за межами селища Широке Баштанського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич, Віталій Кім

Фото: Данило Слиж