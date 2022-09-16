Сентябрь, 15 в 23:19

Парамедик и волонтер Юлия Паевская с позывным Тайра, которую в июне освободили из российского плена, дала показания перед Хельсинкской комиссией в США.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

– Сегодня наша легендарная Юлия Паевская (Тайра) дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов, — отметила Маркарова.

Тайра призвала американских партнеров увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир.

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Во время выступления волонтер также рассказала, что была свидетелем множества зверств, совершенных оккупантами: избиения и пытки, убийства, издевательства над женщинами, лишения медицинской помощи раненых.

Паевская рассказала о беременных заключенных, судьба которых неизвестна ни родным, ни государству. Вспомнила о бойце, которого били три часа и бросили в подвал, и мертвого ребенка на руках у матери.

— 7-летний мальчик с пулевыми ранениями умер у меня на коленях, потому что я не смогла его спасти, — говорит она.

Во время пребывания в заключении женщина видела, как людей заставили раздеться, прежде чем их убивали, и специально оборудованные камеры пыток. Она помнит изуродованные тела женщин и детей, которых доставали из-под завалов, и собак, таскавших по городу человеческие конечности.

Напомним, что Паевскую оккупанты захватили в Мариуполе в марте и удерживали ее три месяца.

Ее освободили из российского плена 17 июня. Оккупанты держали ее в ужасных условиях и угрожали убить.