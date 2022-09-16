Вересень, 15 в 23:19

Парамедик та волонтерка Юлія Паєвська з позивним Тайра, яку в червні звільнили з російського полону, дала свідчення перед Гельсінською комісією в США.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

– Сьогодні наша легендарна Юлія Паєвська (Тайра) дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів, – зазначила Маркарова.

Тайра закликала американських партнерів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ.

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Під час виступу волонтерка також розповіла, що була свідком безлічі звірств, скоєних окупантами: побиття і тортури, вбивства, знущання над жінками, позбавлення медичної допомоги поранених.

Паєвська розповіла про вагітних ув’язнених, доля яких невідома ані рідним, ані державі. Загадала про бійця, якого били три години й кинули в підвал, та мертву дитину на руках у матері.

– 7-річний хлопчик із кульовими пораненнями помер у мене на колінах, тому що я не змогла його врятувати, – каже вона.

Під час перебування в ув’язненні жінка бачила, як людей змусили роздягнутися, перш ніж їх убивали, та спеціально обладнані камери тортур. Вона пам’ятає понівечені тіла жінок і дітей, яких діставали з-під завалів, та собак, які тягали містом людські кінцівки.

Нагадаємо, що Паєвську окупанти захопили у Маріуполі у березні та утримували її три місяці.

Її звільнили з російського полону 17 червня. Окупанти тримали її в жахливих умовах та погрожували вбити.