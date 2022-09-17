Сентябрь, 17 в 20:06

Германия разделяет страдания миллионов украинцев и будет помогать столько, сколько это будет нужно.

Об этом заявил президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Штайнмайер заявил, что его государство действует из убеждения, что Украина является страной, на которую напали.

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— Мы разделяем страдания миллионов украинцев и украинок, и наша помощь не закончится. Она не имеет сроков. Несмотря на экономические трудности, с которыми сейчас сталкивается наше общество, мы будем и в дальнейшем вас поддерживать. Столько, сколько это будет нужно, — сказал он.

Вместе с тем глава украинского парламента обратился к президенту ФРГ с просьбой содействовать принятию решений о передаче вооружения для Украины, поскольку победа Украины зависит от наличия современного оружия.

— И для меня важно было услышать, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, — сказал Стефанчук.

Спикер ВРУ отметил, что миру следует начать переходить от “философии убеждения”, что мы можем выстоять, к философии, что мы победим”.

По словам Руслана Стефанчука, развитие событий на фронте является настоящим переломным моментом.

— Есть несколько компонентов, которые этому способствовали. Во-первых, героизм украинской армии. Во-вторых, помощь наших партнеров, финансовая и прежде всего военная. В-третьих, большое поднятие духа в обществе, в цивилизованном мире, что мы продемонстрировали, что можем победить в этой войне, — сказал он.

Председатель Верховной Рады добавил, что Украина “должна завершить эту войну быстро. И завершить победой Украины”.