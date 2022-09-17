Вересень, 17 в 20:06

Німеччина розділяє страждання мільйонів українців та допомагатиме стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Штайнмаєр заявив, що його держава діє з переконання, що Україна є країною, на яку напали.

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– Ми розділяємо страждання мільйонів українців та українок, і наша допомога не закінчиться. Вона не має термінів. Попри економічні труднощі, з якими зараз стикається наше суспільство, ми будемо й надалі вас підтримувати. Стільки, скільки це буде потрібно, – сказав він.

Водночас голова українського парламенту звернувся до президента ФРН із проханням сприяти ухваленню рішень щодо передачі озброєння для України, оскільки перемога України залежить від наявності сучасної зброї.

– І для мене важливо було почути, що Німеччина буде й надалі підтримувати Україну, — сказав Стефанчук.

Спікер ВРУ наголосив, що світу сліду почати переходити від “філософії переконання”, що ми можемо вистояти, до філософії, що ми переможемо”.

За словами Руслана Стефанчука, розвиток подій на фронті є справжнім переломним моментом.

– Є декілька компонентів, які цьому сприяли. По-перше, героїзм української армії. По-друге, допомога наших партнерів, фінансова та насамперед військова. По-третє, велике підняття духу в суспільстві, у цивілізованому світі, що ми продемонстрували, що можемо перемогти у цій війні, — сказав він.

Голова Верховної Ради додав, що Україна “має завершити цю війну швидко. І завершити перемогою України”.