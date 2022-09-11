Сентябрь, 11 в 13:51

Украинский парламент и другие субъекты европейской интеграции смогут выполнить обязательства по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз до конца осени 2022 года.

Так считает спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, о чем он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Я очень надеюсь, что буквально до конца осени и парламент, и все наши субъекты евроинтеграционного процесса выполнят возложенные на них обязательства. И я думаю, я очень надеюсь, что в конце года Украина будет готова к началу переговорного процесса о полноценном членстве в Евросоюзе, – сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что все необходимые законопроекты уже были разработаны, причем некоторые из них уже приняты в первом чтении или в целом.

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Также по словам спикера Рады, законопроект о национальных меньшинствах сейчас находится на рассмотрении соответствующих институтов ЕС и Совета Европы.

— После того, как получим соответствующие выводы, мы будем сразу же его регистрировать и вносить в зал… Очень надеюсь, что мы как можно быстрее получим выводы от европейских институций и сможем проголосовать его в зале парламента, – заявил он.

По словам Стефанчука, законопроект отвечает всем директивам ЕС и предусматривает замену термина национальное меньшинство на термин национальное сообщество, объединяющее в себе нацменьшинства и коренные народы.