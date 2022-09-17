Сентябрь, 17 в 0:04

Украина подтвердила удар ВСУ по зданию, где располагалась оккупационная администрация Херсона.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала Ходорковский Live.

Он добавил, что во временно оккупированном Бердянске работают диверсионные группы.

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— Все, что сейчас происходит на оккупированных территориях — это непосредственная работа по деоккупации этих территорий, — сказал Подоляк.

По его словам, Украина считает Бердянск, Мелитополь и Херсон, которые находятся под оккупацией РФ, законными военными целями.

— Там нет никаких терактов или криминальных нарушений. Если там идет отработка диверсионными группами, как мы видим в Бердянске, или это прямой удар, как мы видим в Херсоне, — все это обработка конкретных военных целей, — сказал он.

Советник главы Офиса президента добавил, подобные удары являются публичной демонстрацией желания Киева освободить свои территории.

Ранее ставленник Кремля, “замглавы администрации” оккупированной Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по зданию “администрации” региона.

По словам Подоляка, слова Стремоусова об ударе по его кабинету пятью ракетами HIMARS не заслуживают внимания.

— Я удивился, что там одновременно не влетели пять баллистических ракет с ядерными боеголовками в этот кабинет, — сказал он.

Подоляк также прокомментировал смерть “генпрокурора ЛНР” в оккупированном с 2014 года Луганске, где в результате взрыва погиб этот “чиновник” и его заместитель.

— История скорее имеет отношение к внутренним разбирательствам между группировками или к попытке РФ лишиться свидетеля, который потом мог бы рассказывать, что происходило в Донецке и Луганске, — сказал советник главы ОП.