Вересень, 17 в 0:04

Україна підтвердила удар ЗСУ по будівлі, де розташовувалася окупаційна адміністрація Херсона.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу Ходорковский Live.

Він додав, що в тимчасово окупованому Бердянську працюють диверсійні групи.

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– Усе, що зараз відбувається на окупованих територіях – це безпосередня робота з деокупації цих територій, – сказав Подоляк.

За його словами, Україна вважає Бердянськ, Мелітополь і Херсон, які перебувають під окупацією РФ, законними військовими цілями.

– Там немає жодних терактів чи кримінальних порушень. Якщо там іде відпрацювання диверсійними групами, як ми бачимо в Бердянську, або це прямий удар, як ми бачимо в Херсоні, – усе це відпрацювання конкретних військових цілей, – сказав він.

Радник глави Офісу президента додав, подібні удари є публічною демонстрацією бажання Києва звільнити свої території.

Раніше ставленик Кремля, “заступник голови адміністрації” окупованої Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що ЗСУ завдали ракетного удару по будівлі “адміністрації” регіону.

За словами Подоляка, слова Стремоусова про удар по його кабінету п’ятьма ракетами HIMARS не заслуговують на увагу.

– Я здивувався, що там одночасно не влетіли п’ять балістичних ракет з ядерними боєголовками в цей кабінет, – сказав він.

Подоляк також прокоментував смерть “генпрокурора ЛНР” в окупованому з 2014 року Луганську, де внаслідок вибуху загинув цей “чиновник” і його заступник.

– Історія скоріше має відношення до внутрішніх розглядів між угрупованнями або до спроби РФ позбутися свідка, який потім міг би розповідати, що відбувалося в Донецьку і Луганську, – сказав радник глави ОП.

Напередодні в окупованому Бердянську було ліквідовано “заступника мера” Олега Бойка та його дружину Людмилу.