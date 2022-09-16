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Факты / Україна / Общество

В Херсонской области Россия может осуществить новый “жест доброй воли” — прогноз эксперта

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсонской области Россия может осуществить новый “жест доброй воли” — прогноз эксперта
Фото: Минобороны

В Херсонской области российская армия может осуществить новый “жест доброй воли”, который командование оккупантов назовет “передислокацией сил и резервов”.

Об этом заявил военный эксперт Денис Попович в эфире телеканала FreeДом. По его словам, на Херсонском направлении сейчас наблюдается “ползучее” контрнаступление ВСУ.

– Видим сообщение, что мы продвигаемся на какое-то количество километров. Там не будет таких прорывов, как в Харьковской области, поскольку этому не способствует местность и концентрация сил российской армии. Там ситуация более тяжелая для Вооруженных сил Украины, — считает Попович.

Военный эксперт отметил, что ВСУ взяли под огневой контроль все правобережье и основные узлы коммуникаций оккупантов – мосты через реки Днепр и Ингулец. В результате действий украинской армии наблюдаются большие проблемы с логистикой российских войск.

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