Сентябрь, 17 в 16:34

Инженер стратегического украинского госпредприятия Конструкторское бюро Южное им. Янгеля (город Днепр) работала на российские спецслужбы и передавала им информацию о важных военных разработках.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на единый государственный реестр судебных решений.

Как отмечается в материале, в случае подтверждения версии следствия это может стать одним из самых громких шпионских дел для Украины, поскольку спецслужбы РФ могли получить данные о новейших украинских военных разработках.

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По данным журналистов, подозреваемую зовут Резеда Перькова. Она родилась в российском городе Казань (Татарстан) 31 августа 1960 года.

В КБ Южное Перькова занимала должность инженера 1-й категории отдела 102 по проектированию летательных аппаратов. Она имела доступ к государственной тайне по форме 2, то есть могла работать с информацией, имеющей степень секретности Совершенно секретно и Секретно.

Что подозреваемой является именно Резеда Перькова, изданию подтвердили в суде и ее адвокат.

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Перькову задержали в Днепре 7 сентября. Впоследствии суд арестовал ее на 60 суток, до 7 ноября, без права на залог.

Адвокат Сергей Потемкин сообщил, что Перькова не признает вины, и он уже подал апелляцию.

В судебном решении отмечается, что подозреваемая является “пророссийски настроенным лицом”, поддерживающим ведение полномасштабной войны РФ против Украины. А своими действиями она пыталась причинить вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности Украины.

Сотрудничество с ФСБ РФ

По данным следствия, Резеда Перькова сотрудничала с Федеральной службой безопасности РФ. Вечером 2 июня она получила сообщение на мессенджер Viber от сотрудника ФСБ Евгения Зыкова, который предложил ей сотрудничество.

– Политическая и экономическая независимость разрушена, Украина порабощена и управляется из-за границы. Осознайте реальное положение страны. Помогите РФ. Это единственный способ защитить украинский народ, нуждающийся в возвращении к своим историческим истокам союза с Россией, — писал Зыков, слова которого приведены в судебном решении.

Как информирует издание, речь, вероятно, идет о сотруднике 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ Евгении Владимировиче Зыкове. Данные о нем есть на портале Война и санкции, созданном Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) и МИД Украины. Зыков обозначен как “военный преступник”, против которого следует ввести санкции.

Судя по судебному решению, Перькова согласилась на сотрудничество с ФСБ РФ, и ее общение с куратором в дальнейшем происходило через Telegram. Российские спецслужбы интересовали оборонные заказы и разработки КБ Южное.

– Я подготовлю, систематизирую и подумаю. Стремно. СБУ не спят, — пообещала Перькова, соглашаясь сотрудничать с врагом.

И уже на следующий день, 3 июня, подозреваемая направила куратору из ФСБ первые данные.

Как отмечается в судебном решении об аресте Перьковой, она предоставляла информацию: об усовершенствовании ракетных комплексов Точка-У, размещении цехов, где ремонтируют эти комплексы; о проекте переработки авиационных советских ракет Р-27 для наземных установок; помогала корректировать ракетные удары РФ по Южному машиностроительному заводу имени Макарова в Днепре; рассказывала, где именно размещаются украинские военные.

Кроме того, подозреваемая периодически “сливала” куратору данные о новейших военных разработках, над которыми работает КБ Южное. Речь идет, в частности, об украинском оперативно-ракетном комплексе Сапсан и зенитно-ракетной системе Кильчень.

Так, 7 июня Перькова сообщила ФСБшнику о возобновлении работы над проектом Сапсан, который она назвала аналогом российских ракетных комплексов Искандер.

– Возобновлены работы по теме Сапсан, аналог Искандера (земля-земля), остановленные несколько лет тоу назад. Сейчас гонят и требуют летные испытания даже раньше наземных, — писала злоумышленница куратору.

А после ударов по военному аэродрому возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму сотрудник ФСБ интересовался у Перьковой, могли ли украинские военные стрелять из Сапсанов или украинского ракетного комплекса Гром.

– Сапсан равен Грому. До прилета по Павлограду (обстрел Павлограда произошел 2 июля — Ред.) был на стадии готовности и выхода изделия. После прилета изготовление остановилось, но не отменилось, – ответила сотрудница КБ Южное.

Она также разъяснила, что существуют два типа ракет для комплексов Сапсан: калибром 900 мм и дальностью 500 км, а также калибром 600 мм и дальностью 280 км.

В одной из переписок Перькова подчеркнула, что над созданием нового украинского ракетного комплекса работает “очень близкий” ей человек. Вероятно, речь идет о зенитно-ракетной системе Кильчень, к разработке которой был привлечен руководитель группы проектного отдела КБ Южное Валерий Перьков.

Журналисты предполагают, что он может быть мужем подозреваемой. Они оба получали высшее образование в Балтийском государственном техническом университете Военмех (Санкт-Петербург), который окончили в одном году (1988).

Как отмечается в материале, Резеда Перькова и Валерий Перьков зарегистрированы в российской социальной сети Вконтакте. Там указано, что у них обоих есть сыновья Тимур (с 2012 по 2019 год работал в КБ Южное) и Евгений (работает инженером в этом же КБ).

В 2021 году Валерий Перьков представлял ЗРК Кильчень – новейшую военную разработку КБ Южное, и это освещалось в украинских СМИ.

А теперь Резеда Перьков “слила” ФСБ РФ информацию об этой разработке: 30 фотоснимков презентационных материалов, являющихся собственностью КБ Южное. Кроме того, она сообщила о получении технических требований к Кильчени: что якобы конструкторам поставили задачу сделать так, чтобы это вооружение работало по низко летящим целям (от 5 метров).

Что известно о ЗРС Кильчень и ракетном комплексе Сапсан

Как известно, Вооруженные силы Украины преимущественно используют советские зенитно-ракетные комплексы: например, Бук или С-300.

Однако в 2021 году была представлена новая разработка – инновационная зенитно-ракетная система Кильчень с возможностью поражения целей на расстоянии 280 км. Отмечалось, что это будет ЗРС с высокоманевренной ракетой, радиолокационными станциями обнаружения и цели.

В состав комплекса Кильчень должны были входить до 6 ЗРК, способные поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км и баллистические цели.

– Если на чашу весов с одной стороны положить стоимость комплекса Patriot – с другой стоимость 5-6 комплексов нашей системы Кильчень, то шесть комплексов могут прикрыть от 250 до 500 км границы Украины, — заявляли в КБ Южное во время презентации.

Создать первый образец комплекса планировалось к 2024 году. Один комплекс Кильчени оценивали примерно в $150 млн.

В то же время Сапсан – это многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс, создававшийся совместными усилиями КБ Южное и Южмаша. Он должен был стать мощным ответом российским Искандерам.

Согласно замыслу, ракетный комплекс должен был сочетать свойства систем залпового огня, тактических, а также оперативно-тактических комплексов. А дальность стрельбы могла достигать 500 км.

Работы над Сапсаном начались при президентстве Виктора Ющенко в 2005 году. Проект был остановлен в 2013 году, когда Украину возглавлял бывший президент-беглец Виктор Янукович.

Официально о возобновлении работы над комплексом не объявлялось. В феврале 2021 года тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что Сапсан готов на 80%, и теперь нужно доделать первый образец этого вооружения.

После ударов по аэродрому в Новофедоровке в медиапространстве распространялись догадки, что Украина могла тайно доделать Сапсан, или ракетный комплекс Гром-2 на базе Сапсана, и ударить из него по позициям оккупантов.

Источник: Defence Express, Милитарный, НАПК, Единый реестр судебных решений

Фото: Defence Express, скриншот с сайта НАПК, Facebook-страница Резеды Перьковой