Шмыгаль рассказал о “кроте” в Кабмине, который сливал России информацию

Сентябрь, 14 в 16:29

Экс-чиновник сливал российским спецслужбам информацию об Украине.

Об этом на пресс-конференции рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о сотруднике Секретариата правительства, которого Служба безопасности Украины разоблачила в конце июня.

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По словам Дениса Шмыгаля, за свою работу мужчина получил до $27 тыс. – по $500 за каждый “слив” информации.

Напомним, что “кроту” грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он признан виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК.

По данным следствия, обвиняемого завербовали представители ФСБ России в 2007 году. Мужчина до февраля 2022 года помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины.

Благодаря занимаемой должности он имел доступ к информации, поступающей от центральных органов государственной службы в Кабмин.