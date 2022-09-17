Вересень, 17 в 16:34

Інженер стратегічного українського держпідприємства Конструкторське бюро Південне ім. Янгеля (місто Дніпро) працювала на російські спецслужби та передавала їм інформацію про важливі військові розробки.

Про це інформує ВВС News Україна із посиланням на єдиний державний реєстр судових рішень.

Як зазначається в матеріалі, в разі підтвердження версії слідства це може стати однією з найгучніших шпигунським справ для України, оскільки спецслужби РФ могли отримати дані про новітні українські військові розробки.

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За даними журналістів, підозрювану звати Резеда Перькова. Вона народилась в російському місті Казань (Татарстан) 31 серпня 1960 року.

У КБ Південне Перькова обіймала посаду інженера 1-ої категорії відділу 102 з проєктування літальних апаратів. Вона мала доступ до державної таємниці за формою 2, тобто могла працювати з інформацією, яка має ступінь секретності Цілком таємно та Таємно.

Що підозрюваною є саме Резеда Перькова, виданню підтвердили в суді та її адвокат.

Жінку підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення

Перькову затримали в Дніпрі 7 вересня. Згодом суд арештував її на 60 діб, до 7 листопада, без права на заставу.

Адвокат Сергій Потьомкін повідомив виданню, що Перькова не визнає провини, і він вже подав апеляцію.

У судовому рішенні зазначається, що підозрювана є “проросійськи налаштованою особою”, яка підтримує ведення повномасштабної війни РФ проти України. А своїми діями вона намагалася заподіяти шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності України.

Співпраця з ФСБ РФ

За даними слідства, Резеда Перькова співпрацювала з Федеральною службою безпеки РФ. Так, ввечері 2 червня вона отримала повідомлення на месенджер Viber від співробітника ФСБ Євгенія Зикова, який запропонував їй співпрацю.

– Політична та економічна незалежність зруйнована, Україна поневолена та керується з-за кордону. Усвідомте реальне становище країни. Допоможіть РФ. Це єдиний спосіб захистити український народ, який потребує повернення до своїх історичних джерел союзу з Росією, – писав Зиков, слова якого наведені в судовому рішенні.

Як інформує видання, йдеться, ймовірно, про співробітника 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ Євгенія Володимировича Зикова. Дані про нього є на порталі Війна й санкції, який створили Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та МЗС України. Зиков позначений як “воєнний злочинець”, проти якого слід запровадити санкції.

Судячи з судового рішення, Перькова погодилася на співпрацю з ФСБ РФ, і її спілкування з куратором надалі відбувалося через Telegram. Російські спецслужби цікавили оборонні замовлення та розробки КБ Південне.

– Я підготую, систематизую та подумаю. Стрьомно. СБУ не сплять, – пообіцяла Перькова, погоджуючись співпрацювати з ворогом.

І вже наступного дня, 3 червня, підозрювана надіслала куратору з ФСБ перші дані.

Як зазначається в судовому рішенні про арешт Перькової, вона надавала інформацію: про вдосконалення ракетних комплексів Точка-У, розміщення цехів, де ремонтують ці комплекси; про проєкт перероблення авіаційних радянських ракет Р-27 для наземних установок; допомагала корегувати ракетні удари РФ по Південному машинобудівному заводу імені Макарова в Дніпрі; розповідала, де саме розміщуються українські військові.

Крім того, підозрювана періодично “зливала” куратору дані про новітні військові розробки, над якими працює КБ Південне. Йдеться, зокрема, про український оперативно-ракетний комплекс Сапсан та зенітно-ракетну систему Кільчень.

Так, 7 червня Перькова повідомила ФСБ-шнику про відновлення роботи над проєктом Сапсан, який вона назвала аналогом російських ракетних комплексів Іскандер.

– Відновлено роботи на тему Сапсан, аналог Іскандера (земля-земля), зупинені кілька років тому. Зараз женуть і вимагають льотні випробування навіть раніше за наземні, – писала зловмисниця куратору.

А після ударів по військовому аеродромі біля селища Новофедорівка в окупованому Криму співробітник ФСБ цікавився в Перькової, чи могли українські військові стріляти з Сапсанів або ж із українського ракетного комплексу Грім.

– Сапсан дорівнює Грім. До прильоту по Павлограду (обстріл Павлограда відбувся 2 липня, – Ред.) був на стадії готовності та виходу виробу. Після прильоту виготовлення зупинилося, але не скасувалося, – відповіла співробітниця КБ Південне.

Вона також роз’яснувала, що є два типи ракет для комплексів Сапсан: калібром 900 мм і дальністю 500 км, а також калібром 600 мм і дальністю 280 км.

В одній із переписок Перькова наголосила, що над створенням нового українського ракетного комплексу працює “дуже близька” їй людина. Імовірно, йдеться про зенітно-ракетну систему Кільчень, до розробки якої був залучений керівник групи проєктного відділу КБ Південне Валерій Перьков.

Журналісти припускають, що він може бути чоловіком підозрюваної. Вони обоє здобували вищу освіту в Балтійському державному технічному університеті Военмех (Санкт-Петербург), який закінчили в одному році (1988).

Як зазначається в матеріалі, Резеда Перькова та Валерій Перьков зареєстровані в російській соціальній мережі Вконтакте. Там вказано, що в них обох є сини Тимур (з 2012 по 2019 року працював в КБ Південне) та Євгеній (працює інженером в цьому ж КБ).

У 2021 році Валерій Перьков представляв ЗРК Кільчень – новітню військову розробку КБ Південне, і це висвітлювалося в українських ЗМІ.

А тепер Резеда Перькова “злила” ФСБ РФ інформацію про цю розробку: 30 фотознімків презентаційних матеріалів, які є власністю КБ Південне. Крім того, вона повідомила про отримання технічних вимог до Кільчені: що начебто конструкторам поставили завдання зробити так, щоб це озброєння працювало по цілях, які низько летять (від 5 метрів).

Що відомо про ЗРС Кільчень та ракетний комплекс Сапсан

Як відомо, Збройні сили України переважно використовують радянські зенітно-ракетні комплекси: наприклад, Бук чи С-300.

Проте в 2021 році була представлена нова розробка – інноваційна зенітно-ракетна система Кільчень із можливістю ураження цілей на відстані 280 км. Зазначалося, що це буде ЗРС із високоманевреною ракетою, радіолокаційними станціями виявлення та вказання цілі.

До складу комплексу Кільчень мали входити до 6 ЗРК, здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км та балістичні цілі.

– Якщо на чашу терезів з одного боку покласти вартість комплексу Patriot – з іншого вартість 5-6 комплексів нашої системи Кільчень, то шість комплексів можуть прикрити від 250 до 500 км кордону України, – заявляли в КБ Південне під час презентації .

Створити перший зразок комплексу планувалося до 2024 року. Один комплекс Кільчені оцінювали в приблизно $150 млн.

Водночас Сапсан – це багатофункціональний оперативно-тактичний ракетний комплекс, що створювався спільними зусиллями КБ Південне і Південмашу. Він повинен був стати потужною відповіддю російським Іскандерам.

Згідно із задумом, ракетним комплекс мав поєднувати властивості систем залпового вогню, тактичних, а також оперативно-тактичних комплексів. А дальність стрільби могла б досягати 500 км.

Роботи над Сапсаном розпочалися за президенства Віктора Ющенка в 2005 році. Проєкт був зупинений у 2013 році, коли Україну очолював колишній президент-втікач Віктор Янукович.

Офіційно про поновлення роботи над комплексом не оголошувалося. У лютому 2021 року тодішній міністр оборони України Андрій Таран повідомив, що Сапсан готовий на 80%, і тепер потрібно доробити перший зразок цього озброєння.

Після ударів по аеродрому в Новофедорівці в медіапросторі поширювалися здогади, що Україна могла таємно доробити Сапсан, або ж ракетний комплекс Грім-2 на базі Сапсану, та вдарити з нього по позиціях окупантів.

Джерело: Defence Express, Мілітарний, НАЗК, Єдиний реєстр судових рішень

Фото: Defence Express, скриншот с сайту НАЗК, Facebook-сторінка Резеди Перькової