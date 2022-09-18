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Факты / Україна

Херсон станет ловушкой для россиян – военный эксперт

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Херсон станет ловушкой для россиян – военный эксперт
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные уже осознают абсурдность приказов своего руководства, но должны их выполнять.

Об этом во время Єдиних новин заявил военный эксперт Александр Коваленко.

— В направлении Херсона, где наше контрнаступление не очень зависит от рек, происходят очень интересные события. Я не исключаю, что в ближайшее время по границе города он (Херсон, – Ред.) будет блокирован ВСУ. Любое отступление вооруженных сил России будет невозможно, особенно, если будет увеличена полноводность Ингульца. На сегодняшний день, я так понимаю, российское командование испугано или шокировано именно контрнаступательными действиями ВСУ, чтобы совершать позорные ошибки, — говорит эксперт.

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