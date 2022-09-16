Сентябрь, 16 в 19:16

Российские захватчики вводят режим усиленной безопасности на Южнобужском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов.

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— Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующие в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо через ранение, либо гибель, — отметили в Генштабе.

Кроме того, россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники.

По имеющейся информации, в населенном пункте Хомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах — личный состав противника, — добавили в Генштабе.

Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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