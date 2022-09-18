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Факти / Україна

Херсон стане пасткою для росіян – військовий експерт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Херсон стане пасткою для росіян – військовий експерт
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові вже розуміють абсурдність наказів свого керівництва, але повинні їх виконувати.

Про це під час Єдиних новин заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

– У напрямку Херсона, де наш контрнаступ не дуже залежить від річок, відбуваються дуже цікаві події. Я не виключаю, що найближчим часом по межі міста він (Херсон, – Ред.) буде блокований ЗСУ.  Будь-який відступ Збройних Сил Росії буде неможливим, особливо, якщо буде збільшена повноводність Інгульця. На сьогоднішній день, я так розумію, російське командування перелякане чи шоковане саме контрнаступальними діями ЗСУ, щоб робить ганебні помилки, – сказав експерт.

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