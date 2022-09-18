Херсон стане пасткою для росіян – військовий експерт

Російські військові вже розуміють абсурдність наказів свого керівництва, але повинні їх виконувати.

Про це під час Єдиних новин заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

– У напрямку Херсона, де наш контрнаступ не дуже залежить від річок, відбуваються дуже цікаві події. Я не виключаю, що найближчим часом по межі міста він (Херсон, – Ред.) буде блокований ЗСУ. Будь-який відступ Збройних Сил Росії буде неможливим, особливо, якщо буде збільшена повноводність Інгульця. На сьогоднішній день, я так розумію, російське командування перелякане чи шоковане саме контрнаступальними діями ЗСУ, щоб робить ганебні помилки, – сказав експерт.