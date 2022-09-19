Сентябрь, 18 в 22:16

Российские пропагандисты записали интервью с пленной Екатериной Полищук из Азовстали (позывной Птичка).

Россияне называют девушку “снайпером из Азова”. На видео она держится достойно, говорит по-украински и даже шутит.

Екатерина отмечает, что почти ни о чем не жалеет, ведь была максимально полезной, работая медиком.

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— Я сожалею только о том, что материлась на одном из видео. Мне очень стыдно перед моей мамой. А так, я думаю, что если бы у меня был выбор, ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы уехала, – говорит Птичка.

Напомним, что Екатерине Полищук 21 год, она родом из Тернопольской области.

Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. Успешно окончив медицинские курсы, начала служить медиком в полку Азов.

Именно Екатерина с оружием в руках в подземелье Мариуполя пела украинские песни, чтобы подбодрить боевых собратьев.