Россияне показали интервью с пленной Птичкой из Азовстали
Российские пропагандисты записали интервью с пленной Екатериной Полищук из Азовстали (позывной Птичка).
Россияне называют девушку “снайпером из Азова”. На видео она держится достойно, говорит по-украински и даже шутит.
Екатерина отмечает, что почти ни о чем не жалеет, ведь была максимально полезной, работая медиком.
— Я сожалею только о том, что материлась на одном из видео. Мне очень стыдно перед моей мамой. А так, я думаю, что если бы у меня был выбор, ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы уехала, – говорит Птичка.
Напомним, что Екатерине Полищук 21 год, она родом из Тернопольской области.
Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. Успешно окончив медицинские курсы, начала служить медиком в полку Азов.
Именно Екатерина с оружием в руках в подземелье Мариуполя пела украинские песни, чтобы подбодрить боевых собратьев.