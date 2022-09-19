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Факты / Україна

Россияне показали интервью с пленной Птичкой из Азовстали

Валентина Чорна, редактор ленты
полонена Катерина Поліщук

Российские пропагандисты записали интервью с пленной Екатериной Полищук из Азовстали (позывной Птичка).

Россияне называют девушку “снайпером из Азова”. На видео она держится достойно, говорит по-украински и даже шутит.

Екатерина отмечает, что почти ни о чем не жалеет, ведь была максимально полезной, работая медиком.

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— Я сожалею только о том, что материлась на одном из видео. Мне очень стыдно перед моей мамой. А так, я думаю, что если бы у меня был выбор, ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы уехала, – говорит Птичка.

Катерина Поліщук

Напомним, что Екатерине Полищук 21 год, она родом из Тернопольской области.

Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. Успешно окончив медицинские курсы, начала служить медиком в полку Азов.

Именно Екатерина с оружием в руках в подземелье Мариуполя пела украинские песни, чтобы подбодрить боевых собратьев.

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