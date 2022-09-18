Сентябрь, 18 в 1:22

Украина имеет сотни военнопленных россиян, но это меньше, чем смогла захватить Россия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

Президент признал, что за время войны Россия взяла больше украинских военных в плен, чем украинские защитники оккупантов, но контрнаступление ВСУ на Харьковщине стало хорошей возможностью пополнить обменный фонд.

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— Скажу откровенно — у россиян больше наших пленных, чем у нас — российских военных или наемников. Наша задача — постоянно пополнять фонд, чтобы вернуть своих. Поэтому я публично обращаюсь к российским военным — это правда будет правильно, если они уйдут в плен… Наша задача, чтобы их было больше, чтобы мы могли вернуть больше своих, — отметил он.

Президент добавил, что во время наступления украинских защитников в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военных.

При этом Владимир Зеленский добавил, что к тем, кто сдался в плен, Украина относится согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным.

Накануне украинский лидер предложил решить вопрос транзита российского аммиака через территорию Украины при условии, что Россия вернет всех военнопленных украинцев, которых захватили оккупанты.