Вересень, 18 в 22:16

Російські пропагандисти записали інтерв’ю з полоненою Катериною Поліщук із Азовсталі (позивний Пташка).

Росіяни називають дівчину “снайпером із Азова”. На відео вона тримається гідно, розмовляє українською та навіть жартує.

Катерина зазначає, що майже ні про що не шкодує, оскільки була максимально корисною, працюючи медиком.

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– Я шкодую тільки про те, що матюкалася на одному з відео. Мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. А так, я думаю, що якби у мене був вибір, чи їхати в Маріуполь ще раз, я би поїхала, – каже Пташка.

Нагадаємо, що Катерині Поліщук 21 рік, вона родом з Тернопільської області.

Стати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. Успішно закінчивши медичні курси, почала служити медиком в полку Азов.

Саме Катерина зі зброєю в руках у підземеллі Маріуполя співала українські пісні, аби підбадьорити бойових побратимів.