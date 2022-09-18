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Факты / Україна

Россияне ночью обстреливали всю линию фронта на Донетчине — погибшие и раненые

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Россияне ночью обстреливали всю линию фронта на Донетчине — погибшие и раненые

Российские оккупанты ночью, 18 сентября, обстреливали Донецкую область вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

– Ночью россияне вели обстрелы вдоль всей линии фронта. В Волновахском районе от обстрелов погибли два человека в Угледаре. Также громко было в селах Вольное Поле и Бурлацкое Комарской общины — последствия устанавливаем, — отметил он.

По словам главы ОВА, в Покровском районе обстрелов подверглись пять общин. В селе Константиновка один человек был ранен.

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В Кураховке повредили ЛЭП. На утро – очередной обстрел Авдеевки. Также в районе под обстрел попало Родинское Покровской общины — два человека ранены, три дома повреждены.

Оккупанты также попали в дорогу вблизи гостиницы в Краматорске. В результате ранен один человек. В Николаевке снова попали в здание ЦПАУ. Также под обстрелы попало админздание Славянской ТЭС.

В Бахмутском районе российские снаряды прилетали в Северскую, Соледарскую и Торецкую общины. В Щербиновке повреждены три частных дома.

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Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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