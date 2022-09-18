Россияне ночью обстреливали всю линию фронта на Донетчине — погибшие и раненые
Российские оккупанты ночью, 18 сентября, обстреливали Донецкую область вдоль всей линии фронта.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
– Ночью россияне вели обстрелы вдоль всей линии фронта. В Волновахском районе от обстрелов погибли два человека в Угледаре. Также громко было в селах Вольное Поле и Бурлацкое Комарской общины — последствия устанавливаем, — отметил он.
По словам главы ОВА, в Покровском районе обстрелов подверглись пять общин. В селе Константиновка один человек был ранен.
В Кураховке повредили ЛЭП. На утро – очередной обстрел Авдеевки. Также в районе под обстрел попало Родинское Покровской общины — два человека ранены, три дома повреждены.
Оккупанты также попали в дорогу вблизи гостиницы в Краматорске. В результате ранен один человек. В Николаевке снова попали в здание ЦПАУ. Также под обстрелы попало админздание Славянской ТЭС.
В Бахмутском районе российские снаряды прилетали в Северскую, Соледарскую и Торецкую общины. В Щербиновке повреждены три частных дома.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко