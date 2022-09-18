Вересень, 18 в 13:59

Російські окупанти вночі, 18 вересня, обстрілювали Донецьку область вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Вночі росіяни вели обстріли вздовж усієї лінії фронту. У Волноваському районі від обстрілів загинули дві людини у Вугледарі. Також гучно було в селах Вільне Поле та Бурлацьке Комарської громади — наслідки встановлюємо, – зазначив він.

За словами очільника ОВА, у Покровському районі обстрілів зазнали п’ять громад. У селі Костянтинівка одна людина була поранена.

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У Курахівці — пошкодили ЛЕП. На ранок — черговий обстріл Авдіївки. Також у районі під обстріл потрапило Родинське Покровської громади — дві людини поранені, три будинки пошкоджено.

Окупанти також поцілили в дорогу поблизу готелю в Краматорську. Внаслідок цього поранено одну людину. У Миколаївці знову влучили у будівлю ЦНАПу. Також під обстріли потрапила адмінбудівля Слов’янської ТЕС.

У Бахмутському районі російські снаряди прилітали у Сіверську, Соледарську та Торецьку громади. У Щербинівці пошкоджено три приватні будинки.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко