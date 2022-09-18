Сентябрь, 18 в 8:02

Ночью в Днепропетровской области российская армия трижды нанесла удары по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии. Сам Никополь оккупанты обстреляли дважды, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в Никополь в полночь прилетело около 30 вражеских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин — 26 и 82 лет.

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От обстрелов повреждены несколько десятков многоэтажек и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных построек, газопроводы и линии электропередач. Кроме того, произошло возгорание на местном рынке, однако огонь удалось погасить.

Задело вражеским обстрелом детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших. В других регионах ночь была спокойной, подчеркнул Валентин Резниченко.

Ночью 16 сентября российские войска шесть раз били из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В Никополь прилетело более 40 снарядов, ранена 57-летняя женщина.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко