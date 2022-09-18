Оккупанты ночью обстреляли Никополь на Днепропетровщине из Градов и артиллерии, есть раненые
Ночью в Днепропетровской области российская армия трижды нанесла удары по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии. Сам Никополь оккупанты обстреляли дважды, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, в Никополь в полночь прилетело около 30 вражеских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин — 26 и 82 лет.
От обстрелов повреждены несколько десятков многоэтажек и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных построек, газопроводы и линии электропередач. Кроме того, произошло возгорание на местном рынке, однако огонь удалось погасить.
Задело вражеским обстрелом детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.
В Марганецкой общине обошлось без пострадавших. В других регионах ночь была спокойной, подчеркнул Валентин Резниченко.
Ночью 16 сентября российские войска шесть раз били из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В Никополь прилетело более 40 снарядов, ранена 57-летняя женщина.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко