Сентябрь, 18 в 1:53

Несмотря на разногласия во взглядах, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц считает, что в разговорах с российским президентом Владимиром Путиным “были сдвиги”, хотя и не особо масштабные.

Об этом глава правительства Германии рассказал в интервью Deutschlandfunk.

Его спросили, есть ли какой-то прогресс во время разговоров с президентом России.

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— Если подытожить все разговоры, которые я имел с ним в последнее время, то, безусловно, есть сдвиги. Они были просто не очень далеко идущими, как мы все знаем и видим ежедневно, и как ежедневно страдают украинцы, — сказал он.

Канцлер Шольц добавил, что при этом тон разговоров с Владимиром Путиным “всегда остается доброжелательным”, даже если есть “очень и очень разные” позиции.

— Я думаю, что важно, что мы имеем эту дискуссию, но также важно, чтобы мы не вводили себя в заблуждение. Кроме требования вывести войска, для меня также было важно поговорить о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос экспорта зерна, вопрос доступа к пленным солдатам — на взаимной основе, в том числе и для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос по Запорожской атомной электростанции, — сказал Олаф Шольц.

Журналист спросил главу немецкого правительства, есть ли после разговора с Путиным впечатление, что он воспринимает информацию и делает выводы.

— Вы понимаете, что я не буду раскрывать детали разговора с российским президентом здесь публично. Но хочу дать вам впечатление: то, что говорится публично, можно услышать и там, — сказал он.

Ранее Олаф Шольц говорил, что Путин до сих пор не изменил свою позицию относительно войны в Украине и не считает вторжение ошибкой.