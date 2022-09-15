Сентябрь, 15 в 14:24

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не изменил свою позицию по поводу полномасштабного вторжения в Украину и не считает войну ошибкой.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя свой недавний полуторачасовой телефонный разговор с Путиным.

По словам Шольца, он не заметил каких-либо изменений в позиции кремлевского диктатора относительно полномасштабной войны против Украины.

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– К сожалению, не могу вам сказать, что он начал осознавать, что начинать эту войну было ошибкой, – подчеркнул Шольц.

Он уточнил, что в ходе телефонных переговоров призвал Путина вывести войска из Украины, уважать суверенитет нашего государства и возобновить переговоры. Канцлер ФРГ добавил, что вывод российских войск – это единственный способ установить “мир в регионе”.

– Я твердо убежден, что РФ должна уйти, вывести свои войска, чтобы появился шанс на мир в этом регионе. Каждый день я понимаю, что это единственная перспектива, – рассказал он.

Несмотря на то, что Путин не изменил позицию по вторжению, Шольц убежден, что следует продолжать контакты с Кремлем.

– Необходимо говорить друг с другом, и говорить то, что можно сказать по этому вопросу, – заявил он.

Кроме того, канцлер Германии сообщил журналистам, что оружие, которое Берлин передал Украине, имело “решающее значение” во время боев на востоке нашего государства.

Как известно, Олафа Шольца неоднократно призывали к увеличению военной помощи Украине. С соответствующими заявлениями, в частности, выступал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, критиковавший Берлин за отказ предоставить танки для ВСУ.

По состоянию на август Германия оказала военную поддержку Киеву более чем на $1,2 млрд. Это значительно меньше, чем, например, Великобритания, США или Польша.

Недавно министр обороны Германии Кристине Ламбрехт пообещала предоставить Украине больше вооружения в дополнение к генераторам, зимней одежде и палаткам.

Полномасштабное вторжение войск РФ в Украину поставило под вопрос традиционный дипломатический подход Германии к отношениям с Москвой. Как известно, немецкая экономика долгое время опиралась на российские энергоносители (нефть и газ).

Ранее в этом году Олаф Шольц отошел от многолетней политики военного сдерживания и объявил, что Германия планирует тратить 2% ВВП на армию.