Вересень, 18 в 1:53

Попри розбіжності у поглядах, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц вважає, що у розмовах з російським президентом Володимиром Путіним “були зрушення”, хоч і не особливо масштабні.

Про це голова уряду Німеччини розповів у інтерв’ю Deutschlandfunk.

Його запитали, чи є якийсь прогрес під час розмов з президентом Росії.

Зараз дивляться

– Якщо підсумувати всі розмови, які я мав з ним останнім часом, то, безумовно, є зрушення. Вони були просто не дуже далекосяжними, як ми всі знаємо і бачимо щодня, і як щодня страждають українці, – сказав він.

Канцлер Шольц додав, що при цьому тон розмов з Володимиром Путіним “завжди залишається доброзичливим”, навіть якщо є “дуже і дуже різні” позиції.

– Я думаю, що важливо, що ми маємо цю дискусію, але також важливо, щоб ми не вводили себе в оману. Окрім вимоги вивести війська, для мене також було важливо поговорити про гуманітарні питання. Так, наприклад, питання експорту зерна, питання доступу до полонених солдатів – на взаємній основі, в тому числі і для Міжнародного Червоного Хреста. І важливо було обговорити питання щодо Запорізької атомної електростанції, – сказав Олаф Шольц.

Журналіст запитав голову німецького уряду, чи є після розмови з Путіним враження, що він сприймає інформацію і робить висновки.

– Ви розумієте, що я не буду розкривати деталі розмови з російським президентом тут публічно. Але хочу дати вам враження: те, що говориться публічно, можна почути і там, – сказав він.

Раніше Олаф Шольц казав, що Путін досі не змінив свою позицію щодо війни в Україні та не вважає вторгнення помилкою.