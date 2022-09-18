Сентябрь, 18 в 1:03

Президент Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить ее угрозы.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters.

— Это вопрос уничтожения Земли просто. Начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, самые мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, что этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-то окончательно прогнозировать с этим государством, — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что бояться, что Россия может нанести ядерный удар — это “худший результат, на который можно пойти”.

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— Это точно тогда начало Третьей мировой войны, — добавил он.

Владимир Зеленский уверен, что “не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием”.

— Я не считаю, что с ними можно говорить. Надо думать о том, как жить дальше миру без таких людей, — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, из России время от времени звучат те или иные сообщения, что они якобы готовы использовать ядерное оружие.

— Когда звучат те или иные месседжи известных политиков, в каком случае они готовы использовать (ядерное оружие, — Ред.)… все что после слов “в каком случае”, после каких-то условий — даже дальше не надо слушать. Надо понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал. Вот, что нужно делать миру. Это правильно. Ты не имеешь права угрожать миру. Кто ты такой? Как вы можете угрожать человечеству в целом? В таких вопросах надо ставить точку, сразу, — сказал Зеленский.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что если его российский коллега Владимир Путин решит применить химическое или ядерное оружие, это превратит россиян в крупнейших изгоев в мире и не останется без ответа со стороны США и других цивилизованных стран.