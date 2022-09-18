Вересень, 18 в 1:03

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Росія застосує ядерну зброю, однак закликає світ зупинити її погрози.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Reuters.

– Це питання знищення Землі просто. Початок цього. Я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, найпотужніші розуми світу, щоб Росії навіть дати шанс про це думати. Мені здається, що цього не буде, якщо чесно. Тим не менше, ми з вами не можемо щось остаточно прогнозувати з цією державою, – сказав він.

При цьому президент наголосив, що боятися, що Росія може завдати ядерний удар – це “гірший результат, на який можна піти”.

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– Це точно тоді початок Третьої світової війни, – додав він.

Володимир Зеленський впевнений, що “не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю”.

– Я не вважаю, що з ними можна говорити. Треба думати про те, як жити далі світові без таких людей, – підкреслив український лідер.

За його словами, з Росії час від часу лунають ті чи інші повідомлення, що вони начебто готові використовувати ядерну зброю.

– Коли лунають ті чи інші меседжі відомих політиків, в якому разі вони готові використовувати (ядерну зброю, – Ред.)… все що після слів “в якому разі”, після якихось умов – навіть далі не треба слухати. Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала. Ось, що потрібно робити світу. Це правильно. Ти не маєш права погрожувати світу. Хто ти такий? Як ви можете погрожувати людству в цілому? В таких питаннях треба ставити крапку, одразу, – сказав Зеленський.

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що якщо його російський колега Володимир Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, це перетворить росіян на найбільших вигнанців у світі і не залишиться без відповіді з боку США та інших цивілізованих країн.