Миссия ООН по установлению фактов теракта в Еленовки готова к развертыванию, но необходимы гарантии безопасности — Гутерриш
Миссия по установлению фактов трагического инцидента в колонии в Еленовки готова к развертыванию как только будут получены все необходимые гарантии.
Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
— Миссия по установлению фактов, которую я создал после трагического инцидента в колонии в Еленовки 29 июля, готова к развертыванию как только будут получены все необходимые гарантии. Миссии должен быть предоставлен безопасный, беспрепятственный доступ ко всем точкам и людям и соответствующим доказательствам без каких-либо ограничений, препятствий или вмешательства, — сказал Гутерриш.
В ночь на 29 июля в результате термобарического взрыва погибли десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, среди которых также были бойцы полка Азов. Украина не получила от РФ официальные списки погибших и раненых воинов.
По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли 53 украинских военнопленных, еще от 75 до 130 получили ранения.