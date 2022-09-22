Вересень, 22 в 20:46

Росія може мобілізувати хоч пів мільйона людей для війни проти України, однак їй не вдасться виграти в цьому протистоянні.

Про це заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання Ради безпеки ООН з підтримання миру та безпеки в Україні.

Він назвав російську агресію проти України “найгострішою загрозою міжнародному миру і безпеці в цьому столітті”.

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– Навіть зараз, під час цього засідання, тіла безневинних загиблих ексгумують принаймні в 445 похованнях у місті Ізюм. У деяких випадках це навіть не цілі тіла, а деякі частини їх. Ми знайшли кілька дитячих ніг у цих похованнях, – розповів український міністр.

Дмитро Кулеба додав, що оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації є оголошенням поразки.

– Ви можете призвати 300, 500 тис. людей, але ви ніколи не виграєте цю війну. Сьогодні кожен українець – це зброя, готова захищати Україну і принципи, закладені в Статуті ООН. Росія зазнає краху і буде нести повну відповідальність за злочини агресії і за військові злочини проти людяності та геноцид, які послідували за цим, – сказав глава МЗС.

Він заявив, що Україна довіряє Міжнародному кримінальному суду.

– Єдина реальна можливість поставити президента Путіна і його команду перед відповідальністю – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що Україна прагне миру більше, ніж будь-яка країна у світі, однак Росія має віддати пріоритет дипломатії, а не війні, щоб відбулися мирні переговори.

– Натомість ми бачимо, що російське керівництво прагне лише військового вирішення, – сказав Дмитро Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства України додав, що той обсяг брехні, який виголошують російські дипломати, вражає всіх у Раді безпеки ООН.

– Сьогодні ми говоримо про злочини, скоєні російськими солдатами в Україні. Але якщо хтось вважає, що вони єдині, хто готовий вбивати, катувати, ґвалтувати і каструвати, то вони помиляються. Російські дипломати безпосередньо допомагають їм, оскільки їхня брехня підбурює ці злочини і прикриває їх, – сказав Кулеба.

Глава МЗС України нагадав, що російське крісло постійного члена Радбезу дає Кремлю впевненість у тому, що вони можуть робити все, що хочуть.

Він додав, що світ має показати єдність у протистоянні діям РФ, інакше будь-яке зло у світі, яке захоче поставити під сумнів кордони своїх сусідів, може піти стопами Росії.

– Усі члени Радбезу мають зрозуміти, що 24 лютого Росія напала не тільки на Україну. Вона завдала смертельного удару по самих засадах Статуту ООН. Жодна країна не може почуватися в безпеці за порушення загальних принципів, узгоджених усіма країнами після Другої світової війни. Але Росії на це наплювати, – сказав Кулеба.

Український міністр нагадав, що Росія з легкістю підставила під загрозу голоду безліч країн Азії та Африки, спровокувавши продовольчу кризу, керуючись лише своїми імперськими цілями.

Очільник українського МЗС також додав, що після заяв з боку низки російських чиновників знову під загрозу став зерновий коридор, домовленість про який Україна, ООН, Туреччина і Росія досягли влітку.

Джерело: UN Web TV