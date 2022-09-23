Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Можно продать технику и остаться в живых: в Николаеве купили российский Тигр

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Можно продать технику и остаться в живых: в Николаеве купили российский Тигр

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким купил Тигр у российского военного в рамках программы “Продай технику”.

— Оккупанты, лучше не на “похоронные” покупать Ладу, а можно нам продать технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе ту же Ладу. Техника так себе, здесь крышка от кастрюли вместо крышки от фильтра. Но мы все доделаем, приведем в порядок и отправим в бой, – говорит Ким.

Он также отметил, что это первый не “отжатый”, а купленный Тигр.

– У нас появился еще один Тигр, уже третий. Но первый по такой процедуре. Помните, писали, что покупаем технику. Так вот он этот Тигр, который приехал не отжатый, а купленный, – говорит глава ОВА.

Читайте
Украина получила еще шесть немецких установок Gepard и боеприпасы к ним

Сейчас смотрят

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка