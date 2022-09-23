Можно продать технику и остаться в живых: в Николаеве купили российский Тигр

Сентябрь, 23 в 11:30

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким купил Тигр у российского военного в рамках программы “Продай технику”.

— Оккупанты, лучше не на “похоронные” покупать Ладу, а можно нам продать технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе ту же Ладу. Техника так себе, здесь крышка от кастрюли вместо крышки от фильтра. Но мы все доделаем, приведем в порядок и отправим в бой, – говорит Ким.

Он также отметил, что это первый не “отжатый”, а купленный Тигр.

– У нас появился еще один Тигр, уже третий. Но первый по такой процедуре. Помните, писали, что покупаем технику. Так вот он этот Тигр, который приехал не отжатый, а купленный, – говорит глава ОВА.

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