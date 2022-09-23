Украина получила еще шесть немецких установок Gepard и боеприпасам к ним
Берлин передал украинским военным еще шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.
Как следует из списка на сайте канцлера Германии, вместе с зенитными установками были переданы 6 тыс. боеприпасов к ним.
Благодаря этой поставке Украина теперь имеет 30 подобных немецких видов вооружения.
В списке оборонного ведомства ФРГ добавляется, что в военном пакете помощи идет также 3 тыс. единиц 155-миллиметровых снарядов (1 тыс. осветительных и 2 тыс. дымовых).
Напомним, первые немецкие установки Gepard прибыли в Украину в июле 2022 года. В то же время только в течение августа примерно 49 тысяч снарядов к этому оружию.
Перед этим, 14 сентября, Германия объявила, что передала Украине еще четыре установки Gepard.
ВСУ Gepard имеет автоматизированную систему ведения огня, которая во время огня учитывает атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра, чтобы упростить наведение на цель.
Благодаря установкам будут прикрываться инфраструктурные объекты от атак российских вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.
Источник: Bundezkanzler