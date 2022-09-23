Сентябрь, 23 в 1:16

Берлин передал украинским военным еще шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Как следует из списка на сайте канцлера Германии, вместе с зенитными установками были переданы 6 тыс. боеприпасов к ним.

Благодаря этой поставке Украина теперь имеет 30 подобных немецких видов вооружения.

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В списке оборонного ведомства ФРГ добавляется, что в военном пакете помощи идет также 3 тыс. единиц 155-миллиметровых снарядов (1 тыс. осветительных и 2 тыс. дымовых).

Напомним, первые немецкие установки Gepard прибыли в Украину в июле 2022 года. В то же время только в течение августа примерно 49 тысяч снарядов к этому оружию.

Перед этим, 14 сентября, Германия объявила, что передала Украине еще четыре установки Gepard.

ВСУ Gepard имеет автоматизированную систему ведения огня, которая во время огня учитывает атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра, чтобы упростить наведение на цель.

Благодаря установкам будут прикрываться инфраструктурные объекты от атак российских вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

Источник: Bundezkanzler