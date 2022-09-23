Можна продати техніку та залишитися живим: у Миколаєві придбали російський Тигр

Вересень, 23 в 11:30

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім купив Тигр у російського військового у рамках програми “Продай техніку”.

– Окупанти, краще не на “похоронні” купувати Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись додому та купити собі ту саму Ладу. Техніка так собі, тут кришка від каструлі замість кришки від фільтру. Але ми все доробимо, доведемо до ладу та відправимо у бій, – каже Кім.

Також він зазначив, що перший Тигр за цією процедурою.

– У нас з’явився ще один Тигр, уже третій. Але перший за такою процедурою. Пам’ятаєте, писали, що купуємо техніку. Так ось він цей Тигр, що приїхав не віджатий, а куплений, – говорить голова ОВА.

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