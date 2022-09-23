Сентябрь, 23 в 14:35

Псевдореферендумы Путина не имеют никакой юридической силы, действия Кремля нарушают международное право, украинское и даже российское законодательство.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что ни Украина, ни мир не поведутся на провокации России, которая думает, что может позволить любую территорию назвать “своей”, а всех несогласных пугать ядерным оружием.

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– Это настолько ничтожно, что я поражен, когда мы начинаем говорить о том, что там происходят какие-то “референдумы”. Для Украины парадигма не меняется. Есть война, которую инициировала Российская Федерация. Есть международное право, которое гарантирует нам обязательную защиту своих территорий, и мы будем это делать. Есть разработанный сценарий Генерального штаба, как мы должны освобождать территории. И нас совершенно не беспокоит пропагандистское шоу под названием “референдум”, – сказал Подоляк.

Напомним, что 20 сентября боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” объявили даты своих псевдореферендумов о присоединении территории к РФ. Фейковые голосования пройдут с 23 по 27 сентября.

О проведении “референдумов” в эти же дни заявили и так называемые власти Херсонской области. На 23-27 сентября оккупанты запланировали псевдореферендум в Запорожской области.