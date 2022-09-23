Сейчас НАТО хочет присоединиться к Украине — Кулеба

Сентябрь, 23 в 6:47

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, сейчас НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН в ответ на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО.

– Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине, – ответил он, – сказал Кулеба.

Напомним, недавно стало известно, что Германия передала украинским военным дополнительных шесть зенитных самоходных установок Gepard.