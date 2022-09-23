Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Зараз НАТО хоче приєднатися до України – Кулеба

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Зараз НАТО хоче приєднатися до України – Кулеба
Фото: МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на його думку, зараз НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН у відповідь на запитання про можливе членство України в НАТО.

– Я думаю, що НАТО зараз хоче приєднатися до України, – відповів він, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Німеччина передала українським військовим додаткові шість зенітних самохідних установок Gepard.

Зараз дивляться
Читайте
Не хоче чути колективне засудження Радбезу: Лавров втік з засідання РБ ООН

Джерело: Голос Америки
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка