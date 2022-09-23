Зараз НАТО хоче приєднатися до України – Кулеба

Вересень, 23 в 6:47

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на його думку, зараз НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН у відповідь на запитання про можливе членство України в НАТО.

– Я думаю, що НАТО зараз хоче приєднатися до України, – відповів він, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Німеччина передала українським військовим додаткові шість зенітних самохідних установок Gepard.