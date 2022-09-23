Зараз НАТО хоче приєднатися до України – Кулеба
Фото: МЗС
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на його думку, зараз НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки.
Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН у відповідь на запитання про можливе членство України в НАТО.
– Я думаю, що НАТО зараз хоче приєднатися до України, – відповів він, – сказав Кулеба.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Німеччина передала українським військовим додаткові шість зенітних самохідних установок Gepard.
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