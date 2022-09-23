Сентябрь, 23 в 9:52

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 550 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 56 060 своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные также уничтожили 18 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, восемь реактивных систем залпового огня, сбили один вертолет, один самолет и девять беспилотников.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

Сейчас смотрят

танки – 2 254 (+18);

боевые бронированные машины – 4 796 (+20);

артиллерийские системы – 1355 (+14);

РСЗО – 326 (+8);

средства ПВО – 170 (+1);

самолеты – 254 (+1);

вертолеты – 219 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9);

крылатые ракеты – 240;

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3659 (+29);

специальная техника – 126 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Детальнее о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.