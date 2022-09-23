Вересень, 23 в 9:52

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 550 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 56 060 своїх військових.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові також знищили 18 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, збили один гелікоптер, один літак і дев’ять безпілотників.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 254 (+18);

бойові броньовані машини ‒ 4 796 (+20);

артилерійські системи – 1 355 (+14);

РСЗВ – 326 (+8);

засоби ППО ‒ 170 (+1);

літаки – 254 (+1);

гелікоптери – 219 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);

крилаті ракети ‒ 240;

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 659 (+29);

спеціальна техніка ‒ 126 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.