Сентябрь, 25 в 16:48

Украинские силы ПВО 25 сентября сбили дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования Юг.

По их данным, этим беспилотником оккупанты пытались атаковать Николаев.

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— 25 сентября около 15:00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев, — отметили в командовании.

Напомним, что 23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 с моря, в результате чего разрушено админздание. ВСУ удалось в общей сложности сбить шесть беспилотников в небе по Украине.

Фото: ОК Юг