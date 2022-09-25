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Факты / Україна

Должен был атаковать Николаев: ВСУ сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Должен был атаковать Николаев: ВСУ сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136

Украинские силы ПВО 25 сентября сбили дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования Юг.

По их данным, этим беспилотником оккупанты пытались атаковать Николаев.

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— 25 сентября около 15:00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев, — отметили в командовании.

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Напомним, что 23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 с моря, в результате чего разрушено админздание. ВСУ удалось в общей сложности сбить шесть беспилотников в небе по Украине.

Фото: ОК Юг

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